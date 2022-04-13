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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi

Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi
Burdur’un Bucak İlçesinde Bucak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere yönelik iftar yemeği verildi. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, iftara katılan Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur ile birlikte ailelerin masalarını tek tek ziyaret etti. Vaktin gelmesi ile iftar duası yapılarak oruçlar açıldı. Yemekten sonra Kaymakam Tanrıkulu misafirlere “11 ayın sultanı Ramazanı Şerifi hep beraber idrak ediyoruz. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Bu vatan topraklarını biz kolay elde etmedik. Bugün sağlıklı nefes alıyorsak, huzurlu sofraları paylaşıyorsak, güneşin eksik olmadığı yemyeşil bir memlekette yaşıyorsak, tüm bunları, bu toprakları bizlere armağan eden bu toprakları bizler için koruyan atalarımıza, şehitlerimize, kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Ben bir kez daha kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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