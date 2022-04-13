Burdur'da erik ve şeftaliler çiçek açtı Burdur'da yukarı baksan çiçek, aşağı baksan yeşil

Burdur'un Bucak ilçesinde erik ve şeftali ağaçları çiçek açtı. Pembe ve beyaz çiçekler görenleri hayran bıraktı.
Yaklaşık 20 dekarlık alandaki çiçek açan ağaçların görüntüsü vatandaşların göz zevkini doyurdu. İlkbahar mevsiminin gelişini müjdeleyen rengarenk çiçekler, doğanın kış uykusundan uyandığının da habercisi oldu.
Erik bahçesinin sahibi Ramazan Çalışkan, “Ağaçların çiçek açma zamanı, hepsi gelinliklerini giydiler bakmaya doyum olmuyor. Yukarı bakarsak çiçek, yere baksak yeşil. Doğanın en güzel zamanı” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.