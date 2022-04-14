Burdur’da hız limitini aşan 158 sürücüye para cezası

Burdur’da yapılan trafik denetimlerinde 158 araca idari para cezası kesildi.
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde radarla 0710 Nisan tarihleri arasında hız denetimi yapıldı. Kontrollerde toplamda 158 araca idari para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.