Burdur’da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarında yapılan denetimlerde M.A. ve H.Ş.’nin kullandığı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda farklı markalarda toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.