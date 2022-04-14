Burdur’da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi

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Burdur’da ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalarda toplam 3 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.



Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehre uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Yol kontrol çalışmalarında durdurulan araçlardan Ş.B.A. ve B.A.’nın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 gram eroin 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. M.M.D. ve M.D.’nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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