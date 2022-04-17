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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest

DHA

Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'ndeki acil müdahale odasında görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi, serbest bırakıldı. Hastanedeki videoyu çeken İl Sağlık Müdürlüğü personeli R.K. hakkında ise kurum tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Burdur'da 1 çocuk annesi Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü. Seçer'in, olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti. Yapılan incelemede Nurcan Seçer'in, olay yerinde A.A. tarafından fotoğrafının çekilerek dağıtıldığı, hastanedeki video kaydının ise R.K. tarafından çekildiği tespit edildi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen R.K. ile A.A., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hastanedeki videoyu çeken İl Sağlık Müdürlüğü personeli R.K. hakkında kurum tarafından idari soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-04-17 11:02:31

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