Burdur’da radarla trafik hız denetimleri yapıldı

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Burdur’da yapılan trafik denetimlerinde 108 araca idari para cezası kesildi.

Burdur Merkez’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından radarla hız denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde toplamda 108 araç sürücüsüne belirlenen hız limitini geçtikleri için idari para cezası kesildi. 1 araç trafikten men edildi.

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