Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 10 bin 773 TL para cezası

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Burdur’da yapılan trafik denetimlerinde toplamda 10 bin 773 TL para cezası kesildi.

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikteki okul servis araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde bin 3 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücü hattında toplamda 10 bin 773 TL idari para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi.

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