Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.



Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddi taşıdığı tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22,41 gram metamfetamin, 2,14 gram esrar, 4 adet sentetik kannobinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası, 1 adet hassas terazi, 14 adet Kullanımı kontrole tabi hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5.215 TL para, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şahıslardan 3’ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. 14 şahıs işlemlerinin ardından salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.