Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar

Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini söktükleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Burdur’da ihbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tekke köyü D650 karayolu üzerinde bulunan oto korkuluk gergi kuşaklarını söktükleri tespit edilen şüpheliler, 98 bin TL değerindeki malzemenin bir kısmını araçlarına yüklerken suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.