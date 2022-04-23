23 Nisan bayramının 102’inci yıl dönümünde 102 balon bırakıldı

Burdur’da 23 Nisan kutlamalarının 102’inci yılı anısına gökyüzüne 102 balon bırakıldı.

Burdur’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Şeker Ortaokulunda yapıldı. Kutlamalara Vali Ali Arslantaş ve İl protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler folklor, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlar oynadı.

Günün anlam ve öneminden bahseden Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının verdiği var olma savaşı içerisinde, egemenliğini ilan ettiği ve bu yıl itibari ile 102’inci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşayacakları bir dünya oluşturmaya katkı yapmak amacıyla, her yıl 23 Nisan’ı büyük bir coşkuyla, siz sevgili çocuklar ile beraber kutlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Programda Şeker Ortaokulu Halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine Vali Ali Arslantaş hediyelerini verdi.

Kutlamaların sonunda bayramın 102’inci yılı anısına gökyüzüne 102 adet uçan balon bırakıldı.

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