Burdur’da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi

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Burdur’da emniyet ekipleri, kontrol noktasında durdukları araç içerisinde 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Nisan Pazartesi günü polis kontrol noktasında durdurulan B.C. idaresindeki araçta yapılan aramada, 7 adet çeşitli ebatlarda plastik tank ve bidonların içerisinde toplamda 2 bin 790 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Araç sürücüsü B.C.’ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayı suçundan işlem yapıldı. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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