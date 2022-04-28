Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti

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Burdur’da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Namaz sonunda vatandaşlara Sakalı Şerif gösterildi.

Burdur’da vatandaşlar Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi’nde Burdur Ulu Camii’nde bir araya geldi. Burdur’un tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara Sakalı Şerif gösterildi. Cami çıkışında vatandaşlara helva ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.

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