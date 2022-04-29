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Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ediyoruz (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ediyoruz (2)


'DERİN VADİLERİ TÜNEL VE VİYADÜKLERLE AŞTIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya-Burdur Ayrımı-Taşkapı-Yeşilbaş-Ağlasun Yolu Projesi'nin Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. Son 20 yılda, kara, hava, demir ve denizyolları ile haberleşme alanında önemli başarıya imza atıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye uzattık. Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci, yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Hava yollarını 'halkın yolu' yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. Bu sayıyı 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız, dünya ikincisi oldu. Mavi vatanda da söz sahibiyiz" diye konuştu.
'UZAYDA İZİ OLMAYANIN KARADA GÜCÜ PERÇİNLENMEZ'
'Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez' ilkesiyle uydu, uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdik. Genişbant abone sayımızı 20 binden, 88 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 87 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liranın üzerinde harcama yaptık" dedi.
'RAHAT VE GÜVENLİ ULAŞIM İMKANI'
Burdur'un ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan önemli bir projenin ilk adımını attıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Toplam uzunluğu 19 kilometre sathi kaplama olan Antalya-Burdur ayrımı, Taşkapı-Yeşilbağ-Ağlasun Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı olarak yenileyeceğiz. 69 milyon 605 bin lira bedelli proje ile, Ağlasun İlçesi, Taşkapı, Cine ve Yeşilbaşköy beldeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerine daha rahat ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız."
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Antalya-Burdur Ayrımı-Taşkapı-Yeşilbaş-Ağlasun Yolu Projesi'nin Ağlasun İlçe Yolu'nun temelini attı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-04-29 18:03:02

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