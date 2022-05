AÜ Covid yoğun bakımda son 6 hasta

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid yoğun bakım ünitesinde 6, pandemi servisinde ise 19 koronavirüs hastasının kaldığını açıkladı. Prof. Dr. Özkan, "Bunların profiline bakacak olursak; genel itibarıyla kanser ve 65 yaş üstü hastalar. Aşılarına baktığımızda ise hatırlatma dozu olmayan hastalar" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Özkan, aşı olan hastaların Covid-19'u hafif atlattığını, olmayanların daha kötü süreçten geçtiğini belirtti. AÜ Hastanesi Covid yoğun bakım ünitesinde 6, pandemi servisinde ise 19 hastanın kaldığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunların profiline bakacak olursak; genel itibarıyla kanser ve 65 yaş üstü hastalar. Aşılarına baktığımızda ise hatırlatma dozu olmayan hastalar. Aslında aşı hastalık geçirmeyi engellemiyor, daha hafif seyretmeyi sağlıyor. Aşı olmasaydı; çok daha kötü olacağını düşünüyoruz. Beni aşıların koruduğunu hissediyorum. Şu an Turkovac var. O da muhteşem bir aşı" dedi.

BAYRAM İÇİN 'MASKE TEDBİRİ' UYARISI

Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Bu sürece gelmemizin en büyük nedeni, vaka sayıların çok azalmasıdır. Aksi takdirde böyle bir karar elbette verilemezdi. Artık daha nemli bir hava. Bu anlamda maskelerin daha zararı bile olabiliyor. Ancak 65 yaş üzerindeyseniz, aşılarınız tam değilse, kronik hastalıklarınız varsa; kesinlikle kapalı alanlarda her halükarda maske takmalarını öneriyoruz. Hatta maske kalktı ancak dışarıda baktığımda hala yaşlıların maske taktığını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Tedbir için bayramda da mümkün olduğunca özen gösterirsek hiç kimse bir şey kaybetmez. İnşallah Kurban Bayramı'nda çok daha serbest oluruz. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalar için söylüyorum" diye konuştu.

YAPAY ZEKA TABANLI İLAÇ VE DOKU ÇALIŞMASI

Akdeniz Üniversitesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, yurt içi ve dışından akademisyenlerin geleceğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Uzun zamandan beri Akdeniz Üniversitesi'nde yapay zeka tabanlı ilaç, yapay doku üzerine çalışmaktayız. Alt yapı çalışmalarımız bitmek üzere. Yakın zamanda yurt dışından ve yurt içindeki çeşitli yerlerden hocalarımızın bir kısmı geldi. Çalışmalara başladık. Yurt dışından gelecek hocalarımızsa 1-2 ay içinde görevlerine başlayacak" dedi.

'ASİYE ATEŞ'LE İLGİLİ BİRKAÇ PLANIMIZ VAR'

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından yaralanan Asiye Ateş'in tedavisinin AÜ Hastanesi'nde yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Bayramdan sonra Asiye Ateş'le ilgili birkaç planımız var. Gaziantep'te ufak bir operasyon geçirdi. 1-2 ay içinde Asiye'yi tekrar muayene edeceğiz" diye konuştu.

'TÜP BEBEK TRANSFERİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli yapılan Havva Erdem'in sağlık durumu ve embiryo transferi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özkan, "İkinci rahim nakli olan Havva'nın durumu çok şükür sorunsuz gidiyor. Havva çok istekliydi ve pozitifti. Bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Pozitif olmak bünyeyi de sağlam tutuyor, hastalıklara direnciniz artıyor. Bunun Havva'ya bir katkısı var. Her şey yolunda. Birkaç testten sonra muhtemelen çok kısa bir zaman içerisinde tüp bebek transferine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Yüz, kol ve kalp nakillerinde beyin ölümü olan insanlardan alındığı için bağışın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Böbrek ve karaciğerde yine canlıdan alma imkanınız oluyor. Kalpte canlıdan yapılamıyor, bu nedenle özellikle kalpte çok kısa bekleme süresi var. Hatta bazı insanlar nakil beklerken ölüyor. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman geri dönen hiç hasta yok. Beyin ölümü artık son. Beyin ölümü gerçeklemiş insanların yakınlarının bunu düşünmesi çok önemli. Çünkü 1 dakika sonra hiçbirimizin garantisi yok. Hepimiz o organlara ihtiyaç duyabiliriz. Empati yapalım. Affetmenin sevmenin paylaşmanın en çok doruğa çıktığı aydayız. İnsanların bir kez daha düşünmesi ve kısa zaman içerisinde karar vermesi çok kıymetli" dedi.

SON 3 HAFTADA NAKİLLER ARTTI

Covid-19 nedeniyle nakil sürecine ara verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, yeni normalleşmeyle birlikte nakillere başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Özkan, "Bizim yaptığımız yüz, kol ve rahim nakli ameliyatları hayat kurtaran değil; hayat kalitesini artıran işler. Son 3 hafta içerisinde çok fazla donör çıktı ve hasta yakınları bağışta bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ve çevre hastanelerde ameliyatlar yapıldı. 1-2 haftadır kadavradan bağış ve nakiller iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Aslı DURAN

2022-05-02 10:37:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.