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Evi saran alev ve dumanlar arasında balkonda mahsur kaldılar Baba itfaiyenin uzattığı merdivene binmedi, önce eşi ve çocuğunu bindirdi İtfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtardıktan sonra yangına müdahale etti

İHA

Burdur'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında dumanlar sebebiyle balkonda mahsur kalan karı, koca ve 16 yaşındaki çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evi saran alev ve dumanlar arasında balkonda mahsur kaldılar Baba itfaiyenin uzattığı merdivene binmedi, önce eşi ve çocuğunu bindirdi İtfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtardıktan sonra yangına müdahale etti

Burdur'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında dumanlar sebebiyle balkonda mahsur kalan karı, koca ve 16 yaşındaki çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın bugün öğle saatlerinde Merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir binada başladı. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangında Faruk ve Hayriye Özer çifti ile 16 yaşındaki çocukları Mustafa Özer, yoğun duman sebebiyle çıktıkları evin balkonunda mahsur kaldılar.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına üç araçla müdahale ederken balkonda mahsur kalan Faruk Özer, uzatılan itfaiye merdivenine binmeyerek ilk önce eşinin ve çocuğunun kurtarılmasını istedi. İtfaiye ekipleri kadın ve çocuğu merdivene aldıktan sonra Özer'i de bulunduğundu yerden kurtardı. Ambulansta müdahale edilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, balkonda mahsur kalan 3 kişinin ciddi tehlike atlattıklarını, arkalarından alev ve dumanların yükseldiğini belirterek "İlk işimiz mahsur kalanları kurtarmak oldu" dedi.
Ballak, binaya içeriden ve dışarıdan müdahale bulunduklarını söyleyerek, "Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Kurtardığımız vatandaşlarımızın çok şükür hayati tehlikeleri yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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