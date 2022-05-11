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Halim AKCA/ BUCAK (Burdur), (DHA)ANTALYABurdur yolunda şarampole devrilen, tuğla yüklü TIR'ın şoförü Arif Canbulut (25), yaşamını yitirdi. Canbulut'un, 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, AntalyaBurdur kara yolunda meydana geldi. Arif Canbulut'un kullandığı 15 PB 114 plakalı tuğla yüklü TIR, Çubukbeli'nden Antalya yönüne gidilirken şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'da yalnız olan Canbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Arif Canbulut'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Bucak ilçesinin Susuz köyünde toprağa verildi. Canbulut'un 4 ay önce baba olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2022-05-11 14:06:08



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