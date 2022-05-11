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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın toprağa verildi

İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın toprağa verildi

Burdur’da dün tırla otomobilin çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın sürücü toprağa verildi.
Kaza, Burdur merkez Tugay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametine seyir halindeki Hasan Çankaya idaresindeki 01 AAU 36 plakalı tır ile aynı istikamette giden Emsal Gök (38) yönetimindeki 15 AAU 970 plakalı otomobil Ali Kemal Erdem Bulvarı İl Özel İdaresi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden sürücü Emsal Gök, olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Emsal Gök'ün cenazesi devlet hastanesi morguna konurken, tır sürücüsü Hasan Çankaya gözaltına alındı.
Mehmet Akif Üniversitesinde memur olarak grev yapan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Emsal Gök'ün cenazesi otopsi sonrasında belediye cenaze hizmetlerine getirildi. İşlemleri tamamlanan cenaze asri mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Cenazeye yakınları, üniversite çalışanları vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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