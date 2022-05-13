Burdur’da 15 günde 8 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan9 Mayıs tarihleri arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu çerçevesinde 8 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1,90 gram metamfetamin, 12,64 gram eroin, 2,05 gram skunk, 3 adet kullanımı kontrole tabi hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde işlem yapılan 1 şahıs savcılıktan, 7 şahıs ise işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

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