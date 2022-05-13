Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi Suçun önlenmesi ve suçla mücadele çalışmaları devam ediyor

Burdur’da 2 hafta boyunca yapılan genel asayiş çalışmalarında 8 hırsızlık olayı aydınlatılırken, farklı suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çalışmalarda, çok sayıda silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan9 Mayıs tarihleri arasında suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 8 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 8 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak tespit edilen 15 şüpheli şahsın tamamı yakalandı.

Ayrıca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan aranması olan toplamda 19 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Konu ile ilgili 16 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.