Kibyra Antik Kentindeki Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

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Kibyra Antik Kenti’ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziyarete açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kibyra Antik Kentindeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği, ziyarete açıldı. 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği Ekim ayı sonuna kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği'nin dünyada benzeri bulunmuyor.

M.S. 2. yüzyıla ait Medusa Mozaiği Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

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