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Burdur´da silahlı kavga: 2 ölü

DHA

Burdur´da silahlı kavga: 2 ölü


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da aralarında husumet bulunan Bekir Avcı (69) ile köy muhtarı Bayram Arıkaya (46) çıkan kavgada tabancayla birbirine ateş edip yaraladı. Hastaneye götürülen Avcı ve Arıkaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya´yı köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı. Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti. Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi. Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bayram Arıkaya'ya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi. Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-05-17 23:55:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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