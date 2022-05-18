Tarihi kaya resimlerinde saçma delikleri



Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)BURDUR'un flamingolarıyla da ünlü Yarışlı Gölü kıyılarındaki tarihi kaya resimlerinin olduğu bölgede Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle kuş sayımına giden kuş gözlemcileri, Prehistorik döneme tarihlendirilen keçi ve geyik motifli kaya resimlerine tüfekle ateş edildiğini belirledi. Kaya resimlerinin üzerinde onlarca saçma deliği görüldü.

Burdur Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş ve doğa gözlemcisi Mustafa Erturhan, 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle, Yeşilova ilçesi sınırlarında flamingolar başta olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü civarında kuş sayımı yaparken, koruma altındaki Prehistorik döneme tarihlenen kaya resimlerinin üzerlerine yazılar yazıldığını, resimler çizildiğini ve tüfekle ateş edilmesi sonucu onlarca saçma deliği oluştuğunu tespit etti.

Kaya resimlerinin üzerinde yaban keçisi ve geyik motifleri bulunduğunu ve bilim insanlarınca yapılan araştırmalarda Prehistorik döneme tarihlendiğini anlatan Mustafa Erturhan, "Geçen yıllardaki kuş gözlemlerimiz sırasında kaya resimlerinin üzerlerinin boyandığı, isimler yazıldığını görmüştük. Ama bu yıl 14 Mayıs'taki çalışmamız sırasında bu kez tüfekle ateş edildiğini gördük. Üzerlerinde onlarca saçma deliği oluşmuş. Bu kaya resimlerinin üzerine yazı yazarak tarih sevgisini gösteren arkadaşlara son dönemde kaya resimlerine ateş eden tarih severler de katılmış. Ne diyeyim bilemiyorum. Halbuki alanda bu eserlerin koruma altında olduğunu belirten tabelalar da mevcut" dedi.

KAYALARDA TARİHİ KEÇİ VE GEYİK ÇİZİMLERİ

Bölgedeki tarihi kaya resimleriyle ilgili arkeolog Alime Çankaya'nın 2009 yılındaki 'Kültürel Etkileşimin Kayaüstü Resimlerde Yansıması' başlıklı saha araştırmalarını da içeren makalesinde, Psidia bölgesi olan Burdur'un Yarışlı Gölü çevresindeki Kümbet Pınarı, Baynaz Tepe, Yankı Taşı ve Korkuteli Kozağacı köyünün sırtlarındaki kayalarda bu resimlerin bulunduğunu anlatılıyor. Kaya resimlerinin Yeşilova Sazak köyü sınırları içindeki Yarışlı Gölü'nü besleyen güçlü kaynaklardan biri olan 1346 metre yüksekliğindeki Büyükdamık Dağı'nın kuzey yamacından göle karışan Kümbet Pınarı'nın üst kodlarında olduğunu anlatan Çankaya'nın makalesinde, şu teknik bilgiler yer alıyor:

"Günün bütün zamanlarında güneş gören yüzeyi düz kayaçlara 2 metre yüksekliğe vurgu tekniğinde, profilden, birbiriyle toslaşan uzun ve dik boynuzlu 21 cm boyunda, 19 cm uzunluğunda dört adet stilize dağ keçisi ile bir adet ağaç dalları şeklindeki boynuzu, dik kuyruğu ile stilize edilmiş 31 cm yüksekliğinde 20 cm uzunluğunda geyik resmedilmiştir. Kayaüstü resimlerinin bulunduğu alana kuş uçumu 100 ila 300 metre uzaklıkta yüzeyinde prehistorik dönem verileri bulunan bir yamaç höyüğü, üç höyük ve bir Phrygia ve Lydia kültürünün iç içe olduğu yerleşim alanları bulunur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mehmet ÇINAR

2022-05-18 15:10:56



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