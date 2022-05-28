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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdurlu doğa severler antik kente yürüyüp mesire alanında stres attı

İHA

Burdurlu doğa severler antik kente yürüyüp mesire alanında stres attı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde düzenlenen doğa yürüyüşü programında doğa severler bir araya geldi.
Gölhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik, dünyaca ünlü Kibyra Antik Kenti girişinde başlayıp, Böğrüdelik Mesire alanında sona erdi. Gölhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci ve idarecileri, Gölhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü idareci ve sporcuları, Gölhisar Meslek Yüksekokulları öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ve vatandaşların katıldığı 5 kilometrelik doğa yürüyüşü Kibyra Antik Kenti girişinde başladı.
İlk olarak Kibyra Antik Kenti girişinde toplanan katılımcılara, Kibyra hakkında kısa bir bilgi ve tarihi anlatıldı. Ardından Gölhisar İlçe Spor Müdürü Bayram Acar’ın komutu ile başlayan yürüyüş, yaklaşık 1 saat sonunda Böğrüdelik Mesire alanında tamamlandı.
Böğrüdelik Mesire alanına ulaşan davetlilere burada sandviç ve çaydan oluşan ikramlar yapılırken, yorgun düşen ekip ardıç ağaçları altında dinlendiler. Ardından tertiplenen diğer etkinliklere geçilirken, katılımcılara mini bir konser de verildi.
Çuval ve halat çekme yarışları ise ayrı bir çekişmeye sahne olurken, çalan müzikler eşliğinde davetliler hoşça vakit geçirdiler.

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