"Afet ve İtfaiye Oyunları” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu 24 takımın katıldığı itfaiye yarışması yapıldı

Burdur'da öğrenciler arasında “Afet ve İtfaiye Oyunları” etkinliği düzenlendi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Afet ve İtfaiye Oyunları” yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denge tahtasında dar alanda yürüme, merdivenle engel atlama, güçkondisyon, ağırlık çekme, yüksek engel atlama, enkazdan sedye taşımı, engel geçip yangına müdahale etme gibi yarışmaların yer aldığı etkinlikte ilk 3’e giren takımlara ödül kupası, başarı belgesi ve madalyaları verildi. Ayrıca yarışmalara katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi. Etkinlikle Sivil Savunma, İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmalarla eğitimlerinin eğlenceli hale gelmesi amaçlanıyor.

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