Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 4 katlı bir apartmanın zemin katını su basması sonucu bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne Doğtaş, taburcu edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı da itfaiye ekiplerinden konuyla ilgili bilgi aldı.

TEFENNİBURDUR YOLU AÇILDI

Öte yandan, TefenniBurdur karayolu selden dolayı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri araç girişçıkışına izin vermedi. Belediye ekipleri de kapanan yolu açmak için kepçelerle çalışma başlatırken, 1,5 saat içerisinde yol trafiğe açıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kriz merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslantaş, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor. Meteoralojiye göre yağışlar yarın da devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-06-04 23:42:12



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