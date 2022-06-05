Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı Vali Arslantaş: " 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandı" Evi su baskını sebebiyle zarar gören vatandaşları misafir edeceğiz" Etkili olan sağanak yağış sonrası engelli kadın hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı Vali Arslantaş: " 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandı" Evi su baskını sebebiyle zarar gören vatandaşları misafir edeceğiz" Etkili olan sağanak yağış sonrası engelli kadın hayatını kaybetti

İHA

Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı Vali Arslantaş: " 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandı" Evi su baskını sebebiyle zarar gören vatandaşları misafir edeceğiz" Etkili olan sağanak yağış sonrası engelli kadın hayatını kaybetti

Burdur şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı .İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde gazetecilere açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.
Metrekareye 25 litre yağış düştüğünü vurgulayan Arslantaş meteorolojik verilere göre yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi. Su baskınlarına 25 araç ve 77 personel ile müdahale edildiğini aktaran Vali Arslantaş şöyle devam etti: “Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini detaylı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde 3 ev ve 6 ahırı su bastı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
YEREL HABERLER Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli ...
Yaralanan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti
YEREL HABERLER Yaralanan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti
"Afet ve İtfaiye Oyunları” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu 24 takımın katıldığı itfaiye yarışması yapıldı
YEREL HABERLER "Afet ve İtfaiye Oyunları” etkinliği renkli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.