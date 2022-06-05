Burdur'da ölüme neden olan selin büyüklüğü, evin duvarındaki izde ortaya çıktı Engelli kadının kaldığı evin duvarındaki iz, sel suyunun yüksekliğini gözler önüne serdi

Burdur'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin boyutu, gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Selde yaşamını yitiren engelli kadının giriş katında bulunan evin duvarlarında suyun ne kadar yükseldiğini gösteren izler dikkat çekerken, evlerin bahçelerinin de çamurla dolduğu gözlendi.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı. Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması sonrasında zemin katlarda su baskınına sebep oldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kadın Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.



Evin duvarında suyun yüksekliğinin izi kaldı

Olayın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı. Selde yaşamını yitiren Doğtaş'ın kaldığı evin duvarlarında suyun ne kadar yükseldiğini gösteren izler dikkat çekerken, evlerin bahçelerinin de çamurla dolduğu gözlendi. Dereler taşmış, evlerin önündeki bahçeler çamur havuzuna dönüşmüştü. Belediye ekipleri su basan evlerde çalışma başlattı. Sel anını anlatan Halil İbrahim Öcal, "Yan taraftaki derenin taşması sonrasında her yağışta buralara sel basıyor. Bu dereyi genişletmek çok mu zor" diyerek sorunun giderilmesini istedi.

Diğer taraftan, engelli vatandaşın apartmanında ekipler biriken çamurları tahliye çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan da, "Su geçen dere çok dar yapılmış, bu derenin geniş şekilde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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