Burdur'da sel felaketi hayatı felç etti Sel suları köy kahvehanesinin içinden geçti, 40'a yakın hayvan telef oldu Sağanak yağış Burdur'un Yeşildere köyünde etkili oldu

– Burdur’un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde yarım saatlik şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde sular köy kahvehanesinin içinden geçti, ahırlarda 40'a yakın hayvan telef oldu.



Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. İlk belirlemelere göre, can kaybının olmadığı köyde maddi hasar meydana gelirken 40'a yakın hayvan telef oldu. Sele tanık olan Nazmi Uzun (50) köyün Gıgılı ve Çam Deresi mevkilerinden gelen selin maddi hasara yol açtığını söyledi. Kuvvetli yağmur ve doludan köyde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu anlatan Uzun, köydeki ahırlarda da yıkılmaların olduğunu söyledi.



Köyde birçok ev ve bahçenin büyük maddi hasarı olduğu gözlemlenirken, selin kahvehane içinden akıp gittiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sel nedeniyle köyün bazı yollarında yer yer çökme ve kaymalar olduğu görülürken felaketin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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