Özel Eğitim Kurumu öğrencilerinden Kibyra ziyareti

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Burdur’un Gölhisar ilçesinde, Özel Eğitim Okulu öğrencileri Kibyra antik kentini ziyaret ettiler. Okul Müdürü Muhammet Akçinkaya gözetiminde geziye katılan öğrenciler, Kibyra Antik Kentinde heyecanlı anlar yaşadılar. Öğrenciler, antik kent gezilerinden sonra Merkez Ortaokulu öğretmenlerinden Oğuzhan Zülüflü ile birlikte seramik çalışması yaptı. Gezi çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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