AK Parti, 1 kişinin öldüğü sel baskınıyla ilgili Burdur Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur'da hafta sonu yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinde ihmali olduğu gerekçesiyle Burdur Belediyesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Özellikle şehir içinde meydana gelen sel baskınlarının Bozkurt Mahallesi Armağan İlci bulvarındaki çok eski dere menfez geçişinden kaynaklandığını iddia eden AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, "Yaklaşık 35 yılı aşkın bu yol geçiş menfezinin çok dar olması gelen yağmur suyunun caddelere ve sokaklara taşmasına, vatandaşımızın evlerine su baskınlarına ve maalesef bir vatandaşımızın vefatına sebep oldu" dedi.

Menfezlerin bakım ve onarımının Karayollarında DSİ, köy yolarında özel idare ve şehir içinde belediyelerin görevli olduğunu kaydeden Başkan Mengi, "Bütün uyarılara rağmen dere geçişlerini yapmayan ve 1 vatandaşımızın vefatına sebep olan CHP’li Burdur Belediyesi Yöneticileri hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız ve ayrıca İçişleri Bakanlığından konun ayrıntılı araştırılması konusunda müfettiş isteyeceğiz" diye konuştu.

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