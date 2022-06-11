Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti 1 kuzu telef olurken, 5 koyun yaralandı Köpeklerin saldırısıyla kuzusu telef olan Veli Bütüner: "İnsanlara saldırıncaya kadar bekleyecek misiniz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti 1 kuzu telef olurken, 5 koyun yaralandı Köpeklerin saldırısıyla kuzusu telef olan Veli Bütüner: "İnsanlara saldırıncaya kadar bekleyecek misiniz"

İHA

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpeklerin toplanıp barınağa götürülmesini istedi.

Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti 1 kuzu telef olurken, 5 koyun yaralandı Köpeklerin saldırısıyla kuzusu telef olan Veli Bütüner: "İnsanlara saldırıncaya kadar bekleyecek misiniz"

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpeklerin toplanıp barınağa götürülmesini istedi.
Gece köpeklerin saldırısı sonucu bahçesinde bir kuzusunun yaralandığını söyleyen Mehmet Yılmaz, sabah bahçeye geldiğinde yaralı kuzuyu gördüğünü belirterek, "Kimin olduğunu da bilmiyorum, tedavisini kendim yaptım. Gece buralar büyük sokak köpekleri ile doluyor. Şehir içinde de kızım ellerinden zor kurtuldu. Bana da saldırdılar, silahla havaya ateş ederek kurtuldum. Saldıran sokak köpeklerine barınaklarda bakılmasını, sokaklarda başıboş gezdirilmemesini, yetkililerin bu konuda yardım etmesini istiyorum" dedi.
Aynı bölgede hayvanları olan Veli Bütüner de gece köpeklerin koyun ve kuzulara saldırdığını, sabah geldiğinde bir kuzunun parçalanarak telef olduğunu gördüğünü söyledi. Kuzulardan birinin ön bacaklarının kırıldığını, diğerlerinin ise boyun ve kuyruklarından yaralandığını anlatan Bütüner, "Saldıran sokak köpeklerinden çok rahatsız oluyoruz. Koyun ve kuzulara saldıran sokak köpekleri toplanıp barınaklarda bakılsın. İlla bir insana mı saldırması lazım?“ diyerek tepkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
AK Parti, 1 kişinin öldüğü sel baskınıyla ilgili Burdur Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak
YEREL HABERLER AK Parti, 1 kişinin öldüğü sel baskınıyla ilgili ...
Özel Eğitim Kurumu öğrencilerinden Kibyra ziyareti
YEREL HABERLER Özel Eğitim Kurumu öğrencilerinden Kibyra ziyareti
Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.