Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı Evde kalan kağıt toplayıcısını itfaiye kurtardı

Burdur'da içinde atık kağıtların bulunduğu bir evin çatı katında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunan kağıt toplayıcısı Ömer Arslanlı'yı (58) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslanlı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, adrese geldiklerinde çatı katının yoğun alev ve dumanla yandığını, dairede bir kişinin olduğunu öğrendiklerini belirterek, "İçeride çok fazla katı atık malzemeler vardı. Vatandaşa ulaştık, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettik. Umarız sağlığına kavuşur. Yangını söndürüp soğutma işlemlerini tamamladık" dedi.

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