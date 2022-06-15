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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş şampiyonları ödüllendirdi

İHA

Vali Arslantaş şampiyonları ödüllendirdi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdim programına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Burdur Kültür Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman tarafından programın açılış konuşması yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan gurubun müzik dinletisi sunması ve Yıldızlar Düzenlemeli Halkoyunu Yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Şeker Ortaokulu Halkoyunu Ekibi gösterisi sonrası ödül törenine geçildi.

“İlk 10’a girenleri çağırsak programı herhalde statta düzenleyecektik”
Vali Arslantaş, öğrencilere ödüllerini vermeden önce bir konuşma yaptı. Vali Arslantaş yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Müdürümüz defalarca şu okulumuzdan şu öğrencilerimiz şu başarıları kazandı diye söz ediyordu, ben de öğrencilerimizi bir araya getirelim, hepsini birlikte görelim dedik. İlk üçün dışındakileri de ilk 10’u çağırsaydık herhalde statta düzenleyecektik. Çocuklarımız o kadar başarılı. Bu başarılarının altında çocukların yetenekleri var. Ama ilgi, istidat ve kabiliyet işlendikçe ortaya çıkar. Bunları destekleyen siz veliler varsınız. Çocuklarımızın bu anlamlı günlerinde burada olmanızı arzu ettim. Biz öğretmenlerimize eti senin kemiği benim anlayışı ile çocuklarımızı teslim eden bir anlayışın mensuplarıyız. Öğretmenlik bizim için çok kutsal bir meslek. Benim de dördüncü sınıfa giden bir oğlum var. Dersten kaçmış erkekler, öğretmeni de ceza vermiş, size halı saha yasak demiş. Bir akşam iftarda ailelerle buluştuk. Çocuklar topluca yanıma geldiler. Vali amca öğretmenimize söylesen bize müsaade etse artık halı sahaya gitmek istiyoruz diye. Sizin öğretmeniniz bana da yasaklıyor, ben bir şey yapamam, siz en iyisi bir gün hep beraber gidin özür dileyin, biz de destek olalım dedim. Öğretmenlerimiz okullarından uzun süre uzak kaldılar pandemi döneminde yaklaşık bir buçuk yıl, internet ortamında, tabletlerde eğitimden çocukların uzak kalmaması için ne gayretler gösterdiklerini biliyoruz ve bugün onların da emeklerinin ve zahmetlerinin rahmete döndüğü gündür. Ben çocuklarımızı, ailelerimizi, öğretmenlerimizin tamamını tebrik ediyorum” dedi.
Vali Ali Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç tarafından Bilgisayar Olimpiyatları, Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması, Tenis, Bilek Güreşi, Kickboks, Minikler Güreş, Yaşadığımız Şehrin Güzellikleri Koşma Yarışması, Uluslararası Hit Like A Girl 2022 Popüler Votin Winner, Liseler Arası 2204 Biyoloji Yarışması, Okul Sporları Judo, Okul Sporları Güreş, İller Arası Boks Şampiyonası, Bursa Ali Sönmez SBL Türkiye Deneme Yarışması, Özel Ege Koleji Türkiye Öykü Yarışması, Fincap Projesi, Minik Erkekler Badminton, 18. Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yarışması, Yıldızlar Düzenlemeli Halk Oyunları Yarışması, Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu ve Okul Sporları Serbest Güreş Şampiyonasında ilk üçe giren 102 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

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