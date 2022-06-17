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Burdur'da 42 bin 430 öğrenci karne aldı

İHA

Burdur'da 42 bin 430 öğrenci karne aldı

Burdur'da 20212022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Burdur merkez Şehit Sıdkı Kara İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karneleri Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın da katıldığı törenle verildi. Burdur genelinde resmi ve özel okullarda 3 bin 648 öğretmen ve 42 bin 430 öğrenci tatile girdi. İlkokuldan 3 bin 234, ortaokuldan 2 bin 841, liseden ise 2 bin 539 öğrenci mezun oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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