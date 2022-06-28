Burdur’da “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” toplandı

Burdur’da toplanan Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu, kent sınırları içerisinde gerçekleşebilecek orman yangınlarının önlenmesi, muhtemel yangın sırasında yapılacaklar ve bilinçlendirme çalışmalarının yer aldığı kararları açıkladı.

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine göndermiş olduğu “Orman Yangınları” konulu genelge gereğince; Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğinin 32. maddesine istinaden “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” toplandı.

Komisyon tarafından alınan kararlar, şöyle ifade edildi:

“22.04.2022 tarihinde alınan Orman Yangınları ile Mücadele İl Komisyon kararlarının hassasiyetle uygulanması bakımından görevli tüm kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler tekrar gözden geçirilecektir.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planının Kurumlara dağıtımı yapılacaktır.

Orman yangınlarının daha çok meskûn mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, meskûn mahal çevrelerinde Jandarma ve Emniyet birimleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kendi sorumluluk alanlarında, diğer ormanlık alanlarda ise özellikle yangın riski yüksek olan yerlerde Orman Bölge Müdürlüğünce yeterli sayıda devriye planlaması yapılacaktır. Özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarında şahıs ve araçlar; ilgili birimlerce etkin bir şekilde kontrol edilecektir.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidişgeliş güzergâhlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Hassasiyet taşıyan bölgelerin giriş ve çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

6831 sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman İdaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük Mülki Amirleri kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler.’ hükmüne uygun olarak; Burdur ili dâhilinde izin verilen ormanlık alanlardaki mesire yerleri haricinde, ormanlık alanlara, görevliler, üretim ve bakım işçileri, izinli orman emvali nakli yapanlar, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi çerçevesinde Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları dışında 30 Haziran1 Ekim 2022 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır. İklim koşullarına göre ihtiyaç halinde bu tarihler revize edilecektir.

Orman yangını vukuunda müdahale çalışmalarının sağlıklı olarak yapılabilmesi bakımından, yangından etkilenen alanlara gereksiz araç ve insan girişinin engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca kontrol noktaları oluşturulacaktır.

Yangın söndürmede kullanılan (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Orman İdaresi, Askeri Birlikler ve benzeri kurumların mülkiyetinde bulunan) araçgereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılması ve araçekipman ihtiyaçlarının gözden geçirilerek tamamlanması kurumlarınca sağlanacak, yangın vukuunda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen alanlara araç ve personel intikalinin sağlanmasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Yangın mahallinde araç ve ekipmanların sevk ve idaresi Orman Genel Müdürlüğü Yangın Amirinde olacaktır.

Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe ve benzeri bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla sorumluluk alanlarına göre, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Belediyelerce halkın yoğun ilgi gösterdiği alanlarda uyarıcı broşürler dağıtılacak, bilgilendirme billboard ve totem gibi iletişim kanallarından yararlanılacaktır.

Terör örgütleri ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbarı faaliyetlere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ağırlık verilerek elde edilen bilgiler zamanında görevli birimlerle paylaşılacaktır.

Sosyal medyada yapılan gerçek dışı ve provokatif paylaşımların takibi yapılarak bu tür paylaşımlarda bulunanlara yönelik gerekli adli/idari işlemlerin başlatılması İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ivedilikle sağlanacaktır.

İl genelinde icap eden diğer tüm ilave tedbirlerin planlanması/alınması gerektiğinde yeniden değerlendirilecektir.”

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