Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı

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Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Burdur'da yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehirli futbolcular, sürpriz rakibi ile neşeli anlar yaşadı. Oyuncular, antrenman alanındaki köpek ile bir süre top kapma oyunu oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in antrenmanı öncesi renkli görüntüler yaşandı. Antrenman sahasına giren Başakşehirli futbolcular, yanlarına yaklaşan köpekle top oynadı. Başakşehirli futbolcular ve kendilerinden topu almaya çalışan köpek arasında yaşananlar gülümsetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcular ve köpeğin görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-06-30 11:15:10



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