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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Metalist Kharkiv'i mağlup etti

DHA

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Metalist Kharkiv'i mağlup etti


Emre Belözoğlu: Hedefimiz Konferans Ligi'ne kalmakMesut MADAN / BURDUR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçında Ukrayna Ligi ekiplerinden Metalist Kharkiv'i 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hedeflerinin Avrupa Ligi'ne kalmak olduğunu söyledi.
2022-2023 sezonun hazırlıklarını yaklaşık bir haftadır Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i Emre Çolak ve Nacer Chadli'nin(2) golleriyle 3-0 yendi.
"DEĞİŞMESİ GEREKEN DÖNEM VAR"
Maç sonunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Henüz sezonun başındayız. Tabi çok eksiğimiz var. Arkadaşlar çok iyi çalışıyorlar. Bu süreç yoğun bir süreçtir. Sabah antrenmanın üzerine bir maç oynadık. Bütün oyuncularımızı 35'er 40'ar dakika oynattık. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Skor 3-0 ama oyun anlamında düzelmesi gereken, fiziksel anlamda değişmesi gereken bir dönem var önümüzde" dedi.
"HEDEFİMİZ KONSERANS LİGİ'NE KALMAK"
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda İsrail ekibi Macabi Netanya ile oynayacakları maça 20 gün kaldığını söyleyen Belözoğlu, "Burada en iyi şekilde hazırlanıp, Avrupa Kupası maçına hazır olmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz üç turu geçmek ve Konferans Ligi'ne kalmak" dedi.
Burdur'daki kamp ortamını da değerlendiren Belözoğlu, "Burdur'u çok seviyoruz. Lavanta Tepesi çok güzel. Yazın sıcak havasında buradaki bu esinti eşsiz. Sporcular içinde çok güzel bir tesis. Buranın tanıtımında da faydamız olursa ne mutlu bizlere" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Emre Belözoğlu ile röp.DHA-Spor Türkiye-Burdur MESUT MADAN
2022-07-01 22:59:34

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