Lavantalar arasında resim yapıp keman çalarak kuraklığa dikkat çektiler

Uluslararası Ada Ülkesi sanatçıları 5. uluslararası mail art “SU” temalı etkinliği Burdurun Karakent köyünde yer alan lavanta ve doğal yaşam alanı olan Lisinia'da yapıldı.

Uluslararası Ada Ülkesi sanatçılarından Keziban Ertuğrul Yıldırım lavanta bahçesi içerisinde iki dakikada resim yaptı. Yaptığı resmi doğal yaşam merkezi Lisinia sahibi Öztürk Sarıca ya hediye etti. Ressam Keziban Ertuğrul Yıldırım, bu günü kadar 50'ye yakın etkinlik yaptık. Bu günde lavantaları ile ünlü Lisinia da “Su” ya dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledik, 250 Ülkeden Ada Ülkesi sanatçıları katıldı. Bu etkinlikte ise su ve suyun önemini dikkat çekmek istedik" dedi.

Göller yöresi ve teke yöresinin başkenti olan Burdur’da böyle bir etkinliği Burdur’ da yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ise uluslararası ülke sanatçılarını etkinliğe verdikleri destekten dolayı kutladı. 75 ülkeden 250 resmin kaldığı su temalı resim sergisini, Kosovalı karikaturcü Agim Karsniqi ve beraberindekiler açtı.

SDÜ Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğretim görevlisi Pelin Özkan Köse ve Adil Levent Yüksel’de lavantalar arasında keman çaldılar.

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