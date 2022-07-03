Emre Belözoğlu ve Başakşehirli futbolculara yoğun ilgi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) YENİ sezon hazırlık kampını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolculara Burdurlular yoğun ilgi gösteriyor.Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Futbolcular Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Başakşehir takımının Burdur'da kamp yapmaya başlaması ile Burdurlu futbolseverler antrenman öncesi ve sonrasında Başakşehirli futbolcular ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na büyük ilgi gösteriyor.Antrenman saatlerinde tesislere gelen Burdurlu futbolseverler Emre Belözoğlu ve futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyor. Teknik Direktör Belözoğlu ve futbolcular Burdurlu futbolseverlerin isteğini kırmayarak herkesle tek tek fotoğraf çektiriyor.Burdur kampı 11 Temmuz günü sona erecek olan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Burdur'u çok seviyoruz. Lavanta Tepesi çok güzel. Yazın sıcak havasında buradaki bu esinti eşsiz. Sporcular için de çok güzel bir tesis. Buranın tanıtımında da faydamız olursa ne mutlu bizlere" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Başakşehirli futbolcular ile foto çektirenlerEmre Belözoğlu ile fotoğraf çektirenlerDHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-07-03 10:55:37



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