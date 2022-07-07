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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başakşehir'de hedef Avrupa kupaları

DHA

Başakşehir'de hedef Avrupa kupaları


Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken; teknik direktör Emre Belözoğlu hedeflerinin ligde yine Avrupa kupaları için savaşmak olduğunu söyledi.
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını 10 günden fazladır Burdur'da sürdürüyor. Neşeli ve yoğun şekilde çalışmalarına devam eden Başakşehir'e Burdur'da ilgi de bir hayli fazla. Burdur'u çok sevdiklerini dile getiren teknik direktör Emre Belözoğlu, "Yazın sıcak havasında buradaki bu esinti eşsiz. Sporcular içinde çok güzel bir tesis" diye konuştu.
Skora katkı verecek oyuncularla görüştüklerini söyleyen teknik direktör Belözoğlu, geçen seneden oturmuş bir düzenleri ve iyi bir kadroları olduğunu belirterek, kadroya 3 oyuncu desteğinde bulunarak kadroyu daha da güçlendireceklerini söyledi. Belözoğlu, "Başakşehir'in hedefi her zaman en kötü Avrupa kupalarına gitmektir. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-07-07 09:54:13

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