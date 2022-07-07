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Nuri Şahin: "En büyük hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak" Emre Belözoğlu : "Türk futbolunun gelişmesi için Futbol Federasyonu'nun teknik adam ve futbolcu yetiştirilmesine destek olması gerekir"

İHA

Nuri Şahin: "En büyük hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak" Emre Belözoğlu : "Türk futbolunun gelişmesi için Futbol Federasyonu'nun teknik adam ve futbolcu yetiştirilmesine destek olması gerekir"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, en büyük hayalinin Borussia Dortmun'u çalıştırmak olduğunu söyledi.
Kamp çalışmalarına Burdur'da devam eden Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'da iki takımın teknik direktörü MAKÜ tesislerinde ortak basın toplantısı yaptı. Kampın çok iyi geçtiğini açıklayan M. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu iyi bir kamp dönemi geçirdiklerine işaret ederek, oyuncuların kendilerini fiziksel ve mental olarak kendilerini maçlara hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Belözoğlu, kendisini futbol oynadığı dönemde teknik direktörlüğe hazırladığını belirterek, "Teknik adamlık dediğimiz bu serüven bizim için futbol oynarken başlamış bulundu. İnsanların bunu anlaması gerekiyor. Bizler genç teknik adam adaylarıyız, Nuri çok mükemmel bir başlangıç yaptı, ben de elimden geldiğince iyi bir başlangıç yaptım. Bizler birbirimize destek vererek yeni nesil teknik adamlar, saha içinde rekabeti olan ancak birbirini geliştiren yapıya bürünmek zorundayız. Ülkemizi inşallah Avrupa'da temsil edebilecek kabiliyette yeni genç nesil teknik adamlar olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Futbol Federasyonu'nun genç yaşta futbol oynarken dahi bu eğitimleri almak isteyen futbolcu arkadaşlarıma destek olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.
Yurt dışı hedeflerinin olup olmadığı sorulması üzerine Belözoğlu, hedefinin Türk futbolunu, futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da yurt dışında temsil etmek olduğunu aktardı.

"En büyük hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak"
Transferler konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren FT Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "Aramıza katmak istediğimiz oyuncular var. Aramızdan ayrılmış olanlar var. Antalyaspor'u önümüzdeki sezon en iyi yerlere taşımak için tabii ki biz de her takım gibi transfer yapmaya çalışıyoruz. Olumlu ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz, biraz sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Yurt dışındaki hedeflerine yönelik ise Şahin herkesin hayalleri olduğunu vurgulayarak, "Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum, olabildiğince insanlara dokunmak istiyorum. Tabii ki hayallerim var. Ben Borussia Dortmund taraftarıyım. İnanılmaz büyük bir Dortmund taraftarıyım. İnşallah Allah nasip eder, bir gün o statta bir maç olsa bile solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim" açıklamasında bulundu.

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