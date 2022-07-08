Medipol Başakşehir hazırlık maçında Altay'ı 4-0 yendi

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Burdur'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Altay'ı 4-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde sürdüren Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1´inci Lig takımlarından Altay´ı 4-0 yendi. Başakşehir´e galibiyeti getiren golleri Bangura, Serdar Gürler, Nacer Chadli ve Atabey Çiçek kaydetti.
SON MAÇ ANTALYASPOR'A KARŞI
Burdur kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Urayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 3-0 yenen Başakşehir, son hazırlık maçını pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıktan sonra Burdur kampını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut Madan
2022-07-08 22:43:29
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