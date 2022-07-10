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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi trafiği

DHA

Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi trafiği


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yaz sezonuyla ziyaretçi yoğunluğu da başladı. Beyaz Adalar bölümü dışında kalan Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebilen ziyaretçiler, gölün güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi. Atlı Jandarma Timi'nin görev yaptığı Salda Gölü'nde cankurtaranlar da botla gezip, halkı belirlenen bölgenin dışına çıkılmaması için uyardı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü'nde, yaz sezonuyla ziyaretçiler de ağırlanmaya başlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020'de göle girilmesi yasaklanan Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebiliyor.
ATLI JANDARMA TİMİ'NDEN DEVRİYE 
Halk Plajı'nda 08.30 ile 18.00 saatleri arasından cankurtaranlar, botla gezip halkı belirlenen bölgenin dışına çıkmamaları için uyarıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) gelen Atlı Jandarma Timi de Salda Gölü'nde görevine devam ediyor. Tabiat Parkı'ndaki Atlı Jandarma Timi'ne ilgi gösterenler, fotoğraf çektiriyor. Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, yeni yapılan ahşap satış ünitelerinden yöreye özgü ürünleri satın alabiliyor.
'BU KADAR OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİK'
İzmir'den gelen Erkan Çetinbaş, "Salda'yı medyadan takip ediyorduk ancak buraya gelince daha bir güzel olduğunu gördük. Hayran olduk. Bu kadar olduğunu tahmin etmemiştik açıkçası. Gezilip, görülüp değer verilecek bir yer. Tabi ki korunması da bence çok önemli" dedi.
Ankara'dan Salda'yı görmek için geldiğini söyleyen Ercan Aksoy da "İlk kez geldim. Beyaz Adalar kısmına gittik. Şimdi de halk plajındayız. Gayet güzel. Yeni tesisler yapılmış. Türkiye'de herkesin görmesi gereken bir yer. Temiz, bakımlı özellikle yeni yapılan tesisler, yürüyüş yolları gayet güzel" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-07-10 10:13:24

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