Nuri Şahin: "Antalyaspor yeni sezonda her maça üç puan almak için çıkacak"

Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, yeni sezonda her maça kazanmak için çıkacaklarını ve daha iyi domine eden bir takım olmak istediklerini belirterek, "Nereye gidersek gidelim, ister Antalya'da olsun ya da dışarıda oynayacağımız maçlarda olacak olsun, biz her zaman üç puan almak için gideceğimizin garantisini verebilirim" dedi.

Kampı sakatlandırmadan bitirmek üzere son maçı yapacaklarını söyleyen Şahin, bugüne kadar idmanlarının çok iyi geçtiğini, genel ağırlık olarak ofansif çalıştıklarını aktardı. Defansif çalışmaları ikinci kamplarına bıraktıklarını kaydeden Şahin, "Yeni oyuncularımızla ve geçen sene katılan oyuncularımızla çalışmayı sürdürdük. Bu kampta fiziksel olarak çalışma yaptık" dedi.



"Doğukan'ı zirvelerde görmek isterim"

Doğukan Sinik'in kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Allah yolunu açık etsin. Ben Doğukan'ın sadece takım arkadaşlığını yapmadım, hem ağabeyliğini hem de hocalığını yaptım. Ben Doğukan'a çok inanıyorum. Zor günlerinde her zaman yanında olacağımı biliyor. Oralarda kendisini gösterip daha da yükseklere çıkacağına eminim. Doğukan çok kaliteli bir oyuncu. Bunu da yavaş yavaş görmeye başladı. Ben Doğukan'ı zirvelerde görmek isterim. İnşallah durmaz" diye konuştu.



"Maçlara her zaman üç puan almak için gideceğiz"

Takım olarak hedef koymanın yanlış olduğunu, ligin iyi takımlardan oluştuğunu vurgulayan futbol sorumlusu Şahin, şöyle konuştu:

"Hedef koymak biraz yanlış olur. Ligimiz gerçekten iyi takımlardan kurulu bir lig. Biz her maça kazanmak için çıkacağımızın garantisini verebilirim. Biz oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Daha iyi daha domine eden bir takım olmak istiyoruz. Nereye gidersek gidelim ister Antalya'da olsun ya da dışarıda oynayacağımız maçlarda olacak olsun biz her zaman üç puan almak için gideceğimizin garantisini verebilirim."



"Borussia Dortmund'un benim için yeri çok farklı"

"Türkiye'de büyüyen çocuklar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'u nasıl tutuyorlarsa, nasıl fanatik oluyorlarsa, nasıl Antalyaspor'u seviyorlarsa ben de Borussia Dortmund ile büyümüş bir insanım" diyen Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için yeri çok farklı. Ben bir Borussia Dortmund taraftarıyım, çok şanslı bir insanım, hem taraftarı olup kaptanlığını yapıp şampiyonluklar yaşamış bir insanım. O yüzden orası benim her zaman evim olacak. Oraya dönmek oradaki insanları, çalışanları görmek, takım arkadaşlarımı, yöneticileri görmek çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kendisi için önemli olanın sezonu taraftarlarla beraber kendi statlarında açmak olduğunu kaydeden Şahin, "Çünkü kaldığımız yerden devam etmek istiyordum. Stadı bundan eminim ful kapasite dolduracaklardır. Beraber çok iyi hazırlanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız. Sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız. Sezonu Galatasaray'la kapatmamız ya da açmamız benim için gerçekten o kadar önemli değil" diye konuştu.



"Olabileceğim en iyi hoca olmak istiyorum"

Herkesin olduğu gibi kendisinin de hedefleri olduğunu, ancak kimseyle bir yarış içinde olmadığını dile getiren Şahin, "Ondan iyi hoca olacağım, bundan iyi hoca olacağım değil, ben olabileceğim en iyi hoca olmak istiyorum. İnsanlara dokunabileceğim en iyi şekilde dokunmak istiyorum. Herkesin hedefleri var, inşallah Borussia Dortmund'da inşallah bir gün bir maç olsa bile sol tarafımda sarı duvarla beraber hocalık yapmak istediğimi her zaman söylüyorum" dedi.



"Hiçbir spekülasyona girmek istemiyorum"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un adına mutlu olduğunu, Buruk'un kendisi için değerli biri olduğunu söyleyen Şahin, "Oğlunun en büyük hayali hoca olarak onu Galatasaray'da görmekmiş. İnşallah çok başarılı olur. Ben Antalyaspor'un hocasıyım ve bundan gurur duyuyorum. Galatasaray çok büyük camia ve çok büyük bir kulüp. Çok büyük saygı duyuyorum, ama bunu hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a duyuyorum. Bana oradan şuradan teklif geldi diye hiç bir zaman konuşmam. Beni isteyen varsa başkan, yönetici ve menajerlerimle görüşür. Ben şu anda gerçekten çok mutluyum. Hiçbir spekülasyona da girmek istemiyorum. Ben takımımı sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Türk futbolunda en büyük sorun, sabır"

"Transfer dönemindeki İngiltere, İtalya, Almanya ligindeki büyük paralar Türkiye pazarına girdiği zaman biz farklı bir seviyeye çıkabiliriz" diye konuşan Şahin, "Altyapımıza önem verirsek ve sabırlı olursak bir yerlere gelebiliriz. Bence bizim Türk futbolumuzda en büyük sorun, sabır. Sabırlı olursak, 5 sene 10 sene bir beklenti içinde olmazsak Türk futbolu Avrupa'da sağlıklı bir şekilde yer edinebilir" dedi.

