Antalyaspor, Bodrumspor'u yenerek kampı tamamladı



Adem AKALAN Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Burdur'da kampın son gününde oynadığı hazırlık maçında Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur'da yaptığı birinci etap kamp çalışmalarının son gününde hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor ile karşılaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda oynanan maça kırmızı-beyazlılar Alperen, Floranus, Ömer, Fedor, Güray, Ufuk, Fernando, Mehmedi, Ghacha, Gökdeniz ve Adriano ilk 11'i ile başladı. Akdeniz ekibi mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle 1-0 galip tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlılarda Bünyamin, Veysel, Fredy, Sinan, Soner ile genç futbolcular Gürkan, Amar, Mustafa, Emre, Burak ve Taha Osman da forma şansı buldu. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Antalyaspor, 48'inci dakikada Sinan Gümüş ile bir gol daha bulurken, mücadele 2-0 Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor, Bodrumspor maçının ardından Burdur kampını tamamlarken, oynadığı diğer hazırlık maçlarında Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'e 1-0 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, yarın sabah tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından 3 günlük izne çıkacak ve 18 Temmuz günü ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'ya uçacak.DHA-Spor Türkiye-Burdur ADEM AKALAN-MESUT MADAN

2022-07-14 19:23:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.