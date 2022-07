Bünyamin Balcı: Doğukan gibi Avrupa'ya transfer olmak istiyorum

"Geçen seneki ivmeyi devam ettirmek istiyoruz"

"Yeni sezonda 7 numarayı giyeceğim"Adem AKALAN Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un altyapısından yetişen ve sergilediği oyunla birçok takımın dikkatini çeken Bünyamin Balcı, Avrupa'da oynama hayali olduğunu, geçen sezon takım olarak sergiledikleri performansın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalyaspor altyapısından yetişen ve dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı, Burdur kampı sonrdasında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken ve transfer listesine giren Bünyamin Balcı, Antalyaspor formasıyla toplamda 36 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Balcı, Ümit Milli Takım'da da 8 maça çıktı.

"GEÇEN SENEKİ İVMEYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Takımda güzel bir aile ortamları olduğunu söyleyen Bünyamin Balcı, "Teknik ekibimiz olsun, çalışanlar olsun, biz futbolcular olalım çok iyi bir aile ortamımız var. Geçen seneden beri çok güzel bir ivme yakaladık. Bu sene de onu devam ettirmek istiyoruz. Kampımızda yorucu ve zor idmanlarımız oldu. Eğlenceli antrenmanlarımız da oldu" dedi.

"HEDEFİM ANTALYASPOR İLE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMEK"

Adının birçok takımla transfer dedikodusuna karışmasıyla ilgili Balcı, "Şu an için Antalyaspor'un sözleşmeli oyuncusuyum. Benimle ilgilenen bir menajerim var. Bu işleri tamamen ona bıraktım ve sadece Antalyaspor'a odaklandım. Hedefim Antalyaspor ile güzel bir sezon geçirmek" diye konuştu.

"DOĞUKAN GİBİ AVRUPA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"

İleriki senelerde hedefinin eski takım arkadaşı Doğukan Sinik gibi Avrupa'ya transfer olmak olduğuna dikkat çeken Bünyamin Balcı, "Kulübümü ve ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Menajerimden bana gelen bir şey yok. Her şeyi ona bıraktım ve ben sadece kampa odaklandım" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR"

Avrupa'da oynama hayali olduğunu söyleyen Balcı, "Her Türk oyuncu gibi benim de Avrupa hayalim var. Orada oynamayı istiyorum. İnşallah bunu Antalyaspor'da yaşarım. Altyapısından çıktığım kulüpte Avrupa'da oynamaktan daha önemli bir şey olamaz benim için. Geçen sene de ucundan döndük. Bu sene inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

"YENİ SEZONDA 7 NUMARAYI GİYECEĞİM"

Forma numarasının ise Doğukan Sinik'in ayrılmasından sonra altyapıdan yetişen bir oyuncu olduğu için '7' olduğunu söyleyen Balcı, "Doğukan Sinik ayrıldığı için forma numaram 7 oldu. Geçtiğimiz senelerde Musa Nizam, sonra Zeki Yıldırım giymişti, ardından Doğukan giymişti. İnşallah ben de bu formayı en iyi şekilde giyerek temsil etmek istiyorum" dedi.

Geçen sezon sergiledikleri başarıyı geçmek istediklerini vurgulayan Bünyamin Balcı, "Geçen sene çok güzel ve güçlü bir kadromuz vardı. Bu sene de aynı kadroyu tuttuk, üzerine de gelecek takviyeler var. İnşallah bu performansın üzerine çıkmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bünyamin Balcı detay

Bünyamin Balcı açıklamalar

Genel detaylar

