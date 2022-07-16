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(ÖZEL) Yekta Kurtuluş: Galatasaray'ın transferleri biraz daha çabuk yapması gerekiyor

DHA

(ÖZEL) Yekta Kurtuluş: Galatasaray'ın transferleri biraz daha çabuk yapması gerekiyor


"Nefis bir sezon yaşadık"
"Lige olabildiğince iyi hazırlanıyoruz"
"Hedefimiz Play-Off"
"Aradaki tek fark maddi"
"Galatasaray'da kalite ve heyecan eksikliği vardı"Adem AKALAN Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da oynayan Yekta Kurtuluş, bu seneki hedeflerinin plaf-off'lara kalmak olduğunu söyledi. Kurtuluş, yıllarca top oynadığı Galatasaray hakkında ise transferlerin biraz daha çabuk yapılması gerektiğinin altını çizdi ve geçen sezon heyecan ve kalite eksiğinin olduğunu dile getirdi.
Yıllarca Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor ve Antalyaspor formalarını giyen, geçen sezon ise Bodrumspor ile TFF 2'nci Lig'de Bodrumspor ile şampiyonluk yaşayarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme başarısı yakalayan Yekta Kurtuluş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta forma giydi. Kurtuluş, 35 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
"NEFİS BİR SEZON YAŞADIK"
Geçen sezon doğru bir yapılanmayla şampiyonluğa ulaştıklarını kaydeden Yekta Kurtuluş, "Doğru bir kadroyla, nefis bir sezon yaşadık. Zor başlamıştı ama sonu çok güzel oldu. Bu sezon da doğru yapılanmayla yine mümkün olduğunca yukarılarda play-off'u kovalayacağız" dedi.
"LİGE OLABİLDİĞİNCE İYİ HAZIRLANIYORUZ"
Kamp dönemlerinin iyi geçtiğine dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusu Kurtuluş, "Kampımız iyi gidiyor. Maçların başlangıcının ertelenmesi haberini aldık. Bu yüzden biraz tempomuzu düşürdük. Şimdi tekrar lige olabildiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ PLAY-OFF"
Takım olarak hedeflerinin play-off olduğunu söyleyen Yekta Kurtuluş, "Play-off hedefimiz var. Biz play-off'a uygun bir oyun oynuyoruz. O hedefi yakalarsak bir üst lige çıkabiliriz" ifadelerini kullandı
"ARADAKİ TEK FARK MADDİ"
Süper Lig ile alt ligler arasında sadece maddi farkın olduğunu belirten Yekta Kurtuluş, "Maddi açıdan çok büyük farklar var. Bu da kaliteyi artırıyor, ne kadar büyük meblağlar ödeyebiliyorsanız o kadar kaliteli oyuncu gelir. Aradaki tek fark mali açıdan güçlü takımlarla, güçsüz takımlar" dedi.
"GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ BİRAZ DAHA ÇABUK YAPMASI GEREKİYOR"
Yıllarca top koşturduğu Galatasaray'ın transferde biraz daha çabuk hareket etmesi gerektiğini dile getiren Yekta Kurtuluş, sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasını temenni ettiğini söyledi. Kurtuluş, "Okan Buruk hocanın yaptığı konuşma bence birçok şeyi anlatıyor. Galatasaray gibi bir kulübün, şampiyonluğa oynayan bir takımın transferleri biraz daha çabuk yapması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde onun için de çalışmalar sürüyor. İnşallah bu sezonu şampiyonlukla bitirirler" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'DA KALİTE VE HEYECAN EKSİKLİĞİ VARDI"
Galatasaray'da geçen sezon heyecan ve kalite eksikliği gördüğüne vurgu yapan Kurtuluş, "Taraftar olarak söylemek gerekirse ben bir heyecan ve kalite eksikliği gördüm. Mücadele olarak belki ellerinden geleni yaptılar ama kalite eksikliği o farkı doğurdu. Fatih Terim hocamın da bir bildiği vardır. Belki hesapları tutmamıştır. Sezonu tamamlasaydı belki farklı olurdu" dedi.
Yekta Kurtuluş, futbolu bıraktıktan sonra bütün belgeleri almak istediğini de sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yekta Kurtuluş'un açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Burdur Adem AKALAN-Mesut MADAN
2022-07-16 10:48:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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