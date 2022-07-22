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(ÖZEL) Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var

DHA

(ÖZEL) Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var


"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"
"Düzgün bir oyuncu grubu var"Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, hazırlık maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken, mücadelenin ardından Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, transfer yasaklarının olduğunu ve takımdaki her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. 
Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Hem tesis olarak hem de hava olarak Burdur'u seçtiğimiz için çok mutluyum. Hem saha zeminleri, çalıştığımız elverişli şartlar bence çok önemli bir tesis yapılmış" dedi.
"LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"
İlk hazırlık maçını yaptıklarını söyleyen Bakkal, "Bizim ilk hazırlık maçımız. Hazırlık maçı bunlar. Oyun şablonunu oturtturma adına kendimizi lige daha iyi hazırlama anlamında oynayacağımız maçlardan ilkiydi. Tabii sezonun yorgunluğu var. Burada önemli olan skor değil de oyun anlamında ne yapabileceğimiz, oyuncularımızın ne yapabileceği veya bizim ne anlatmak istediğimiz çok önemli. Onun için taktik üzerinde çalışmalar ve maçlar devam edecek. Belirli dönemlerde değişerek bütün oyuncularımızı deneme imkanımız oldu. Daha önümüzde 4 tane hazırlık maçı var. İnşallah yavaş yavaş hazır hale gelip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.
"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
İsmail Aissati ile Tiago Lopes'in ufak pürüzleri olduğunu belirten Bakkal, "Kampta aldığımız son habere göre kendi transfer görüşmeleri devam ediyor. Zannediyorum gelebilecek ve takıma katılabilecek şekilde olacağını düşünüyorum. Takıma katılacağını düşünüyorum. Tabii bizim şimdi transfer yasağımız var. Her oyuncuya da ihtiyacımız var. Onun için hem Aissati hem de Lopes bu takımın oyuncuları. Ben zaten sezon başında da söylemiştim, bu oyuncuların hepsinin kalması ve bizim transferi açamayacağımızı düşündüğümüz için her bir ferdin kalması taraftarıydım. İnşallah Aissati de, Lopes de aramıza döner. Bizde normal şartlarda ve normal şekilde devam ettirdiğimiz çıkışımızı devam ettiririz" dedi.
"DÜZGÜN BİR OYUNCU GRUBU VAR"
Geçen sezonki başarının üzerine çıkmak istediklerini belirten Bakkal, "Geçen sene yaptığımız bir başarı var 30 puan. Bunun üzerine daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi içindeyiz. Yapabilecek bir takım var, düzgün bir oyuncu grubu var. İnşallah geçen yıl yaptığımız başarıyı yakalarız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mücadeleden görüntüler
-Mesut Bakkal'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Burdur MESUT MADAN
2022-07-22 10:36:00

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