Motosikletten düşen Osman, otomobilin çarpmasıyla öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, E.F.'nin kullandığı motosikletten düşen Osman Can Alp (22) aynı yöne giden otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Yeşilova ilçesine doğru giden E.F.'nin kullandığı motosikletteki Osman Can Alp, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada arkadan gelen M.A.´nın kullandığı 20 KD 660 plakalı otomobil Osman Can Alp'e çarptı. Alp, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Osman Can Alp'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Motosiklet sürücüsü E.F. ile otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-07-23 14:25:37
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